इंदौर: मनोरमागंज में घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

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पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमागंज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक देवी अपार्टमेंट के पास स्थित एक मकान में अचेत अवस्था में मिला था। आसपास के लोगों ने उसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।