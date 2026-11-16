सिंचाई संकट: 77 गांवों में बंद है नर्मदा का पानी, विधायक महेश परमार के नेतृत्व में साढ़े चार घंटे चला धरना

कम बारिश और सिंचाई के पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे तराना विधानसभा क्षेत्र के किसानों का सब्र सोमवार को टूट गया। तराना विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ यह धरना-प्रदर्शन शाम 4:30 बजे तक करीब साढ़े चार घंटे चला। प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने और कार्रवाई के लिए एक महीने का समय मांगने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया।

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