उज्जैन: शराब पार्टी के बाद जमकर चले चाकू, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस; कान पकड़कर मांगते रहे माफी

चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापूनगर में जन्मदिन की पार्टी के बाद दोस्तों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सोमवार रात दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर मौका मुआयना कराने ले गई, जहां उनका जुलूस निकाला गया। इस दौरान आरोपी सड़क पर कान पकड़कर माफी मांगते और पुलिस के खौफ से गुलाट लगाते नजर आए।

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