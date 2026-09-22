इंदौर: आर्मी अफसर बनकर व्यापारी से 8.55 लाख की ठगी, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शुरू की जांच

इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर एक व्यापारी से करीब 8 लाख 55 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए सामान सप्लाई कराने का झांसा देकर व्यापारी से संपर्क किया। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और पेमेंट प्राप्त करने के नाम पर अलग-अलग ट्रांजैक्शन करवाकर रकम अपने बताए खातों में ट्रांसफर करा ली।

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