विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात गजेंद्र सिंह सब स्टेशन में नाइट ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।घटना की जानकारी मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक गजेंद्र सिंह रिश्ते में बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह का साला लगता था, जो कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सब स्टेशन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था।गजेंद्र सिंह की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटा रही है। इसके अलावा परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या अन्य संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपियों की पहचान और हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।