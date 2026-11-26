धार्मिक नगरी उज्जैन के छत्री चौक के पास स्थित प्रसिद्ध खड़े हनुमानजी की प्रतिमा एक बार फिर विवादों और चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े लोगों ने प्रतिमा में दरारें आने तथा पीछे की ओर प्लास्टर उखड़ने का दावा किया है, जिससे भक्तों में चिंता और नाराजगी का माहौल है।

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