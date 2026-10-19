गंगा-जमुनी तहजीब: सत्य सनातन यात्रा में साधु-संतों और कन्या भोज की जिम्मेदारी मुस्लिम नेता शरीफ पटेल को सौंपी

मजहब, जाति और संप्रदाय की दीवारों को लांघकर देश में एक बार फिर गंगा-जमुनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से अयोध्या तक निकलने वाली सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में भगवान श्री राम के भक्तों और साधु-संतों के भोजन की पूरी जिम्मेदारी एक मुस्लिम नेता शरीफ पटेल को सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और गर्मजोशी के साथ निभा रहे हैं।

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