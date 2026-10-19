मध्य प्रदेश: द. कोरिया से आए फोन ने खोला बेटी की मौत का राज, कुछ साल पहले दो बहनों ने भी दी थी इसी घर में जान

अशोकनगर शहर के कटरा मोहल्ले में एक परिवार की कहानी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घर के भीतर 29 वर्षीय युवती की मौत का पता उस समय चला, जब विदेश में रह रही उसकी बहन ने पुलिस से संपर्क कर परिवार की सुध लेने की अपील की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को मकान के अंदर युवती का शव मिला। हैरानी की बात यह रही कि घर में मौजूद 101 वर्षीय पिता को भी बेटी की मौत की जानकारी नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इसी परिवार की दो अन्य बेटियों की मौत भी कुछ वर्ष पहले इसी मकान में हुई थी।

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