सीहोर में आंधी का कहर!: हवन के बीच भरभराकर गिरा दुर्गा पंडाल, नवमी पर मची अफरा-तफरी; दशहरे पर भी बारिश का संकट

तेज हवाएं, आंधी और बारिश का अचानक हमला… धार्मिक अनुष्ठान में जुटे श्रद्धालु और देखते ही देखते भरभराकर नीचे गिरता दुर्गा माता का पंडाल! सीहोर में सोमवार दोपहर मौसम के बदले मिजाज ने गणेश मंदिर रोड पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया, जब फैक्ट्री के समीप स्थापित माता के पंडाल का ढांचा तेज हवाओं और बारिश के बीच ढह गया। घटना के समय नवमी के अवसर पर हवन और धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे। अचानक पंडाल गिरने से मौके पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई। इस घटना ने धार्मिक आयोजनों में अस्थायी ढांचों की मजबूती और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन