उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री: सीएम यादव ने सफाई मित्र बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन, पुष्पवर्षा कर दिया सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन का पर्व उज्जैन में अत्यंत आत्मीयता और उत्साह के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने शहर की स्वच्छता की नींव रखने वाली नगर निगम की सफाई मित्र बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाकर समाज में स्वच्छता कर्मियों के प्रति सम्मान और अपनत्व का अनूठा संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम की सफाई मित्र बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री ने अपनी इन बहनों का पुष्पवर्षा कर भावुक एवं आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने सभी बहनों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में उनके प्रतिदिन के निष्ठापूर्ण योगदान की सराहना की। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की महिला सुरक्षा गार्ड्स, महिला सफाई मित्र और महिला ऑपरेटरों ने भी सहभागिता दर्ज कराई। मुख्यमंत्री के इस स्नेह और सम्मान से सफाई मित्र बहनों के चेहरे खिल उठे।

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