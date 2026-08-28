नेपाल की बाढ़ में फंसीं कोतमा की दो बहनें: संपर्क टूटा तो रातभर जागा परिवार, सुबह मिली सुरक्षित होने की खबर

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जल त्रासदी के बीच अनूपपुर जिले की कोतमा नगर की दो बहनें भी इसमें फंस गईं। वार्ड क्रमांक 8 निवासी संतोष मांझी और ललिता मांझी की बेटियां पलक मांझी (25) और पल्लवी मांझी (23) 21 अगस्त को नौ लोगों के समूह के साथ नेपाल घूमने और दर्शन के लिए गई थीं। 26 अगस्त की शाम नेपाल में जल प्रलय की जानकारी मिलने के बाद जब परिजनों ने दोनों से संपर्क किया तो मोबाइल बंद मिला। इससे परिवार की चिंता बढ़ गई और पूरी रात बेटियों से संपर्क का प्रयास किया गया।

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