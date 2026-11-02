उज्जैन-बदनावर हाईवे: 907 करोड़ की सड़क 18 महीने में ही बदहाल, गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल; सांसद ने की शिकायत

करीब 907 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 69.1 किलोमीटर लंबा उज्जैन-बदनावर फोरलेन हाईवे (NH-752D) निर्माण के महज 18 महीने बाद ही जर्जर होने लगा है। सड़क की ऊपरी सतह उखड़ने और डामर व गिट्टी फैलने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को तपोभूमि से चिंतामन क्षेत्र के बीच मरम्मत करानी पड़ रही है। इसके लिए सड़क के आधे हिस्से पर आवागमन रोककर मिलिंग यानी ऊपरी सतह खुरचने और दोबारा डामरीकरण का काम किया जा रहा है।

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