फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain: 10-Year-Old Witness Helps Secure Life Sentences for Mother,Her Lover and Accomplice in Father's Murder

उज्जैन: पिता की हत्या का गवाह बना 10 साल का मासूम, मां समेत प्रेमी और सहयोगी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

Thu, 15 Oct 2026 10:01 AM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Thu, 15 Oct 2026 10:01 AM IST
सार

उज्जैन के एक मामले में 10 साल के बच्चे की गवाही अहम साबित हुई। झिरन्या गांव में पिता की हत्या के मामले में मासूम की गवाही पर अदालत ने मां, उसके प्रेमी और सहयोगी को उम्रकैद सुनाई है।

विज्ञापन
Ujjain: 10-Year-Old Witness Helps Secure Life Sentences for Mother,Her Lover and Accomplice in Father's Murder
उज्जैन न्यायालय

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पिता की हत्या का गवाह कोई और नहीं, खुद उसका 10 साल का मासूम बेटा था। उसी बच्चे के एक वाक्य ने पूरी कहानी पलट दी और कोर्ट ने मां सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुना दी। मामला भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के झिरन्या गांव का है। 24 दिसंबर 2022 को जितेंद्र बंजारा की हत्या कर लाश घर के पास गड्ढे में फेंक दी गई थी। पहले तो पत्नी पूजा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन सच उसके ही घर में मौजूद था। हत्या के वक्त जितेंद्र का 10 साल का बेटा घर में ही था और अपनी आंखों से उसने सब कुछ देख लिया था। 

विज्ञापन


पंचम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की कोर्ट में जब बच्चे को पेश किया गया तो वह अपनी मां को देखकर फूट पड़ा। बच्चे ने जज के सामने साफ कहा कि उसे मां की सूरत नहीं देखनी क्योंकि उसी ने पापा को मारा है। पुलिस ने भी बच्चे को ही मुख्य चश्मदीद गवाह बनाकर केस डायरी तैयार की थी। उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर के मुताबिक सजा दिलाने में सबसे अहम भूमिका इसी बच्चे की गवाही की रही। विशेष लोक अभियोजक भारत सिंह कनेल और नीतिश कृष्णन ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: छतरपुर: वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक को दांत से काटने वाला आरोपी एचआईवी संक्रमित, मचा हड़कंप
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी बोले- बच्चे को सिखाया गया है
बचाव पक्ष ने दलील दी कि परिवार ने बच्चे को सिखा-पढ़ाकर कोर्ट में पेश किया है। इस पर अभियोजन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो बच्चा पिता को खो चुका है, वो अपनी मां के खिलाफ इतनी बड़ी बात तब तक नहीं कहेगा, जब तक उसने खुद अपनी आंखों से सब न देखा हो। कोर्ट अभियोजन की दलील से सहमत हुआ। कोर्ट ने पत्नी पूजा, उसके प्रेमी राकेश कुशवाह और सहयोगी ईश्वर सिंह बंजारा को आजीवन कारावास और 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर भैरवगढ़ जेल भेज दिया है।

ऐसे हुई थी हत्या
जांच में सामने आया कि जितेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा को घर में प्रेमी राकेश के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। विरोध करने पर राकेश ने अपने साथी ईश्वर को बुला लिया। पूजा ने पति के सिर पर हथौड़ी से वार किया, दोनों आरोपियों ने लात-घूंसों से पीटा और अंत में राकेश ने गर्दन मरोड़कर जितेंद्र को मार डाला।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed