एमपी: टीकमगढ़ में कन्या भोज के दौरान फायरिंग, तुलसी अहिरवार की मौत; पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका

टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा गांव में कन्या भोज के दौरान फायरिंग में तुलसी अहिरवार की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, तीन से चार हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियां चला दीं। पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक के परिजनों के अनुसार, गांव में कन्या भोज का कार्यक्रम चल रहा था। तुलसी अहिरवार भी वहां बैठे हुए थे। इसी दौरान तीन से चार लोग मौके पर पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने करीब तीन गोलियां चलाईं, जो तुलसी के पेट में लगीं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन उन्हें लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिगौड़ा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर वारदात के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है।कन्या भोज जैसे सामाजिक आयोजन के दौरान हुई इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस फायरिंग के कारणों, आरोपियों की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही वारदात की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।