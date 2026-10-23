एमपी: मुंबई में सरकार की 117 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग बेचने की तैयारी, कीमत सैकड़ों करोड़ होने का अनुमान

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मध्यप्रदेश सरकार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुंबई में स्थित अपनी 117 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत एडवर्ड विला से कमाई करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस संपत्ति के व्यावसायिक इस्तेमाल और इसके पट्टे के बचे हुए अधिकारों को बेचने या हस्तांतरित करने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। इसके लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया गया है कि पिछले एक सप्ताह में नौ कंपनियों ने इस काम के लिए रुचि दिखाई है। मुंबई के पॉश इलाके कोलाबा में स्थित एडवर्ड विला का इस्तेमाल फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार वीवीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में करती है। संपत्ति की कीमत अधिक होने के साथ ही इसके कानूनी, वित्तीय और व्यावसायिक पहलू जटिल हैं। इसलिए सरकार एक विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करना चाहती है, जो संपत्ति के व्यावसायिक मूल्य का आकलन करने के साथ सौदे का तरीका तय करने और बोली प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेगा।