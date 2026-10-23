फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Khargone News ›   Two more suspects taken into custody in connection with the murder of former MLA Atar Singh Bhadana

राजस्थान: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में दो और आरोपी हिरासत में, अब तक 15 गिरफ्तार; पूछताछ जारी

Fri, 23 Oct 2026 10:45 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर Published by: शबाहत हुसैन Updated Fri, 23 Oct 2026 10:45 AM IST
सार

भरतपुर के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस ने गुरुवार को दो और आरोपियों हरकेश और जगत सिंह को हिरासत में लिया। मामले में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

 

विज्ञापन
Two more suspects taken into custody in connection with the murder of former MLA Atar Singh Bhadana
अतर सिंह भड़ाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र स्थित भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस प्रकरण में पुलिस ने गुरुवार को दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों भौंडा गांव के निवासी हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

विज्ञापन

जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच के दौरान मामले से जुड़े विभिन्न तथ्यों और पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

दोनों आरोपी भौंडा गांव के निवासी
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान हरकेश पुत्र कैलाश चंद (34) और जगत सिंह पुत्र टीकम सिंह (42) के रूप में हुई है। दोनों भौंडा गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस उनसे मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गुरुवार को दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: पंचायत चुनाव में मतदान की तस्वीर, जिला परिषद में बीकानेर और पंचायत समिति में बाड़मेर रहे आगे

क्रेशर विवाद में हुआ था हमला
गौरतलब है कि 11 अक्टूबर की रात भौंडा गांव में क्रेशर विवाद को लेकर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में करीब 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हमले में भड़ाना गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।

जयपुर में इलाज के दौरान हुई मौत
हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद पुलिस ने मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई तेज कर दी। अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed