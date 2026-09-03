एमपी: जन्माष्टमी पर जानिए ऐरण की अनोखी विरासत, पत्थरों पर उकेरी गई है कृष्ण के जन्म से कंस वध तक की पूरी गाथा

देशभर में जहां जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है, वहीं ऐरण की धरती पर मौजूद ये शिलाफलक कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन प्रसंगों की गवाही दे रहे हैं। ऐरण को गुप्त राजवंश की द्वितीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहां गुप्तकालीन मंदिर के अवशेषों में 26 दुर्लभ शिलाफलक स्थापित हैं। इन पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध और राजा उग्रसेन के राज्याभिषेक तक की पूरी कथा को पत्थरों पर उकेरा गया है। इन शिलाफलकों में उस दौर की धार्मिक आस्था, कला और शिल्पकला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है।





कृष्ण जन्म के पूर्व कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्र वध के लिए ले जाती