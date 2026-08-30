सिंगरौली में बरस रही आफत: जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे बंद; लगा लंबा जाम

सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे पर देवसर से आगे स्थित खाखन नदी का पुल तेज बारिश के चलते जलमग्न हो गया है। पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के कारण इस व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है।

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