गुना: गले में तख्तियां, हाथ में आवेदन और आंखों में उम्मीद; 5 बीघा जमीन के लिए जनसुनवाई पहुंचा आदिवासी परिवार

गुना कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक आदिवासी परिवार अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर पहुंचा। फतेहगढ़ क्षेत्र के धनोरिया गांव की रहने वाली विधवा महिला सुशीला बाई सहरिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। परिवार के लोगों ने गले में तख्तियां डाल रखी थीं और हाथों में आवेदन लेकर अधिकारियों से अपनी समस्या पर कार्रवाई की मांग की।

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