फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Singrauli News ›   Singrauli: Mother-in-Law Murdered Over Land Dispute, Son-in-Law Arrested; Crime Allegedly Covered Up

सिंगरौली में जमीन के लालच में सास का कत्ल: दामाद निकला कातिल, गमछे से गला घोंटकर रची साजिश, अब हिरासत में

Wed, 26 Aug 2026 08:23 AM IST
सिंगरौली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली Published by: सिंगरौली ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 08:23 AM IST
सार

जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करने से नाराज दामाद ने अपनी ही सास का गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और पुलिस के पास जाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की शिकायत दर्ज करा दी। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद दामाद की इस करतूत का खुलासा हुआ।

विज्ञापन
Singrauli: Mother-in-Law Murdered Over Land Dispute, Son-in-Law Arrested; Crime Allegedly Covered Up
पुलिस की हिरासत में आरोपी दामाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले की बरगवां थाना पुलिस ने ग्राम मझगवां में हुई अधेड़ महिला की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करते हुए उसके दामाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दामाद ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करने से नाराज होकर सास की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल बैढ़न भेज दिया गया।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार 21 अगस्त को शाम करीब 4 बजे ग्राम मझगवां स्थित आरोपी के घर में 52 वर्षीय भानमती यादव पति मथुरा यादव की मौत हो गई थी। घटना के बाद 22 अगस्त को आरोपी राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता सुखनन्दन यादव उम्र 40 वर्ष निवासी मझगवां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी सास भानमती यादव की अज्ञात कारणों से मौत हो गई है। महिला की मौत संदिग्ध होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। डॉक्टरों की टीम से पीएम कार्रवाई कराई गई तथा वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। जांच के दौरान पुलिस को हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले।
विज्ञापन


पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राजेन्द्र प्रसाद यादव की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों की देखरेख के लिए उसने वर्ष 2025 में भानमती यादव की पुत्री सोनमती यादव को प्रेम संबंध के बाद पत्नी बनाकर अपने साथ रखा था। भानमती भी अपनी बेटी सोनमती और दामाद राजेन्द्र के साथ ही रहती थी। बताया गया कि भानमती का जमीन संबंधी कोई विवाद चल रहा था। आरोपी राजेन्द्र चाहता था कि सास अपनी जमीन उसके नाम रजिस्ट्री कर दे। पुलिस के अनुसार भानमती द्वारा जमीन राजेन्द्र के नाम नहीं करने पर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। करीब चार-पांच वर्ष पहले भानमती को लकवे का अटैक भी आया था, जिसके बाद वह चल-फिर नहीं पाती थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: कटनी जमीन सौदा मामला: नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत पर फैसला 29 अगस्त को, तीन घंटे चली बहस; SIT की जांच तेज


जमीन अपने नाम नहीं होने से नाराज राजेन्द्र ने 22 अगस्त की सुबह सास भानमती को घर में अकेला पाकर गमछे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामले को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने अज्ञात कारणों से मौत होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक शियाज के.एम. एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के निर्देशन में मामले की बारीकी से जांच की गई। एसडीओपी सिंगरौली रोशनी कुर्मी एवं बरगवां थाना प्रभारी अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ तकनीकी साक्ष्यों और प्राप्त तथ्यों के आधार पर आरोपी राजेन्द्र प्रसाद यादव से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने सास की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त गमछा जब्त किया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जिला जेल बैढ़न भेज दिया गया। अंधी हत्या के खुलासे में निरीक्षक अनिल कुमार पटेल, उपनिरीक्षक सूरज सिंह, श्यामबिहारी द्विवेदी, प्रधान आरक्षक रामनिवास यादव, राजबहोर रावत, विपिन तोमर एवं आरक्षक महेश पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed