सिंगरौली में पुलिस हिरासत से फरार हुआ निलंबित पटवारी: अस्पताल से शौच के बहाने भागा, एएसआई और आरक्षक भी निलंबित

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जानकारी के अनुसार, मोरवा थाना क्षेत्र के कतरिहार गांव की शासकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 356 में हेराफेरी एवं कूटरचना कर खसरा नंबर 356/4, रकबा 4.470 हेक्टेयर, गोन्ही बेवा बैजनाथ भूर्तिया निवासी कतरिहार के नाम फर्जी तौर पर भूमिस्वामी दर्ज कर दिया गया। जांच उपरांत आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी राजेश नामदेव के विरुद्ध मोरवा थाने में भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत वर्ष 2015 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में धारा 13(1) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का भी इजाफा किया गया।सूत्रों के अनुसार, मामला पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी निचली अदालत की शरण में गया था, जहां उसे फौरी तौर पर राहत मिली थी। उच्च न्यायालय से उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई। करीब दो महीने से मोरवा थाने में मामले में गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। चर्चा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी की पुलिस टीम ने बीते गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोरवा पुलिस आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका।चर्चा है कि मेडिकल परीक्षण के लिए आरोपी को जिला चिकित्सालय बैढ़न लाया गया था। इसी दौरान निलंबित पटवारी राजेश नामदेव ने बीमारी का बहाना बनाया। वह रातभर जिला चिकित्सालय में भर्ती रहा। शुक्रवार की अलसुबह शौच के बहाने टॉयलेट गया और यहीं से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार पटवारी की ड्यूटी में तैनात एएसआई ने पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। कोतवाली एवं मोरवा पुलिस की अलग-अलग टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं, फरार आरोपी के विरुद्ध कोतवाली बैढ़न में बीएनएस की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।ये भी पढ़ें:जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार पटवारी को न्यायालय में पेश करने के लिए मोरवा थाने से एएसआई गुलाब प्रसाद बहरोलिया एवं आरक्षक श्याम सुंदर सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों पुलिसकर्मी गुरुवार को जिला न्यायालय बैढ़न में पेश करने के लिए आरोपी को लेकर आए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान भी दोनों आरोपी की ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन निलंबित पटवारी पुलिसकर्मियों को झांसा देकर फरार हो गया। इस लापरवाही के मामले में एसपी ने उक्त दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया। एसपी की इस कार्रवाई से लापरवाह पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।एसपी सियाज केएम का कहना है कि एक आरोपी को पुलिस न्यायालय में पेश करने लाई थी। आरोपी आज सुबह झांसा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले में एएसआई और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।