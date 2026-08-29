फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Singrauli News ›   Singrauli Suspended Patwari Escapes Police Custody from Hospital ASI and Constable Suspended

सिंगरौली में पुलिस हिरासत से फरार हुआ निलंबित पटवारी: अस्पताल से शौच के बहाने भागा, एएसआई और आरक्षक भी निलंबित

Sat, 29 Aug 2026 09:01 AM IST
सिंगरौली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली Published by: सिंगरौली ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 09:01 AM IST
सार

सिंगरौली में शासकीय भूमि में हेराफेरी और कूटरचना के मामले में गिरफ्तार निलंबित पटवारी राजेश नामदेव जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर बैढ़न से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया गया कि बीमारी का बहाना बनाने के बाद वह रातभर अस्पताल में भर्ती रहा और शुक्रवार की अलसुबह शौच के बहाने टॉयलेट जाकर फरार हो गया।

विज्ञापन
Singrauli Suspended Patwari Escapes Police Custody from Hospital ASI and Constable Suspended
गिरफ्तार निलंबित पटवारी राजेश नामदेव - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिंगरौली में शासकीय भूमि की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार निलंबित पटवारी राजेश नामदेव पुलिस को झांसा देकर जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर बैढ़न से शुक्रवार की अलसुबह फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। वहीं, इस मामले में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली सियाज केएम ने ड्यूटी में तैनात एएसआई और आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, मोरवा थाना क्षेत्र के कतरिहार गांव की शासकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 356 में हेराफेरी एवं कूटरचना कर खसरा नंबर 356/4, रकबा 4.470 हेक्टेयर, गोन्ही बेवा बैजनाथ भूर्तिया निवासी कतरिहार के नाम फर्जी तौर पर भूमिस्वामी दर्ज कर दिया गया। जांच उपरांत आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी राजेश नामदेव के विरुद्ध मोरवा थाने में भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत वर्ष 2015 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में धारा 13(1) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का भी इजाफा किया गया।
विज्ञापन


अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई
सूत्रों के अनुसार, मामला पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी निचली अदालत की शरण में गया था, जहां उसे फौरी तौर पर राहत मिली थी। उच्च न्यायालय से उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई। करीब दो महीने से मोरवा थाने में मामले में गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। चर्चा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी की पुलिस टीम ने बीते गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोरवा पुलिस आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका।
विज्ञापन
विज्ञापन


अचानक बीमार होने का बनाया बहाना
चर्चा है कि मेडिकल परीक्षण के लिए आरोपी को जिला चिकित्सालय बैढ़न लाया गया था। इसी दौरान निलंबित पटवारी राजेश नामदेव ने बीमारी का बहाना बनाया। वह रातभर जिला चिकित्सालय में भर्ती रहा। शुक्रवार की अलसुबह शौच के बहाने टॉयलेट गया और यहीं से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार पटवारी की ड्यूटी में तैनात एएसआई ने पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। कोतवाली एवं मोरवा पुलिस की अलग-अलग टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं, फरार आरोपी के विरुद्ध कोतवाली बैढ़न में बीएनएस की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

ये भी पढ़ें:  मौसम विभाग की चेतावनी: चार दिनों तक पूर्वी एमपी में होगी मूसलाधार बारिश, आज सात जिलों में भारी वर्षा के आसार


एएसआई एवं आरक्षक सस्पेंड
जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार पटवारी को न्यायालय में पेश करने के लिए मोरवा थाने से एएसआई गुलाब प्रसाद बहरोलिया एवं आरक्षक श्याम सुंदर सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों पुलिसकर्मी गुरुवार को जिला न्यायालय बैढ़न में पेश करने के लिए आरोपी को लेकर आए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान भी दोनों आरोपी की ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन निलंबित पटवारी पुलिसकर्मियों को झांसा देकर फरार हो गया। इस लापरवाही के मामले में एसपी ने उक्त दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया। एसपी की इस कार्रवाई से लापरवाह पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।

क्या बोले एसपी
एसपी सियाज केएम का कहना है कि एक आरोपी को पुलिस न्यायालय में पेश करने लाई थी। आरोपी आज सुबह झांसा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले में एएसआई और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed