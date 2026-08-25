एमपी: भाजपा विधायक रामनिवास शाह की कार फायर ब्रिगेड से धुलने का दावा, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल

सिंगरौली में नगर निगम की फायर ब्रिगेड से भाजपा विधायक रामनिवास शाह की निजी कार धोए जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक के बिलौंजी स्थित शासकीय आवास के बाहर खड़ी कार पर फायर ब्रिगेड वाहन से पाइप के जरिए पानी डाला जाता दिखाई दे रहा है।

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वीडियो सामने आने के बाद सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवा के वाहन और कर्मचारियों का इस्तेमाल निजी वाहन की धुलाई के लिए कैसे किया गया। मामला सामने आने के बाद अब इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है कि इस तरह के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी।वायरल वीडियो को लेकर सरकारी मशीनरी की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों और जनसेवा के लिए होना चाहिए, न कि निजी काम के लिए। हालांकि, मामले में नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान और विधायक रामनिवास शाह की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।इस मामले में अभी तक वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही फायर ब्रिगेड के वाहन को निजी कार की धुलाई में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही है।