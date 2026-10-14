शिवपुरी: युवती की मौत से मचा हड़कंप, शादीशुदा अमन जाट पर परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 25 वर्षीय युवती निशा खान की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद अमन जाट पर युवती को कथित रूप से परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमन जाट शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद वह युवती को परेशान कर रहा था। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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