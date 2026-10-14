एमपी: ‘जय जोहार’ पर टिप्पणी से गरमाई सियासत, मंत्री पटेल बोले- आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक है अभिवान

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मध्यप्रदेश में आदिवासी युवाओं पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह के निलंबन के बाद अब ‘जय जोहार’ के सम्मान और आदिवासी समाज की भावनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि ‘जय जोहार’ आदिवासी समाज के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की मांग की जा रही है।