अपराध: बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 1.29 करोड़ की नकदी जब्त, सरपंच और यूपी के दो समेत तीन हिरासत में

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पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ा उदा के सरपंच भवानीशंकर मीणा के घर पर उत्तर प्रदेश से दो व्यक्ति आए हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति एक बिना नंबर की काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो कार में सवार होकर पहुंचे थे। गाड़ी को सरपंच के घर के पीछे बने बाड़े में छिपाकर खड़ा किया गया था। पुलिस को खबर मिली थी कि कार में आए लोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में शामिल हो सकते हैं और वे गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध कमाई की नकदी छिपाकर लाए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी। वहां स्कॉर्पियो कार के समीप तीन व्यक्ति खड़े मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विज्ञापन



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मैकेनिक की मदद से मिले नोट

पुलिस टीम तीनों व्यक्तियों और स्कॉर्पियो कार को शामगढ़ थाने ले आई। इसके बाद पुलिस ने थाने में एक मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी की सघन जांच करवाई। मैकेनिक के जरिये जब स्कॉर्पियो कार की अलग-अलग जगहों की चेकिंग की गई, तो उसमें बेहद शातिर तरीके से छिपाकर रखे गए नोटों के बंडल बरामद हुए। कार से कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपये जब्त किए गए। आरोपियों ने कार के भीतर नकदी छिपाने के लिए विशेष इंतजाम किए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनका यह प्रयास असफल हो गया।



पकड़े गए दो शख्स बरेली के

पुलिस की गिरफ्त में आए तीन आरोपियों में से दो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक स्थानीय ग्राम पंचायत का सरपंच है। हिरासत में लिए गए पहले आरोपी की पहचान भवानी शंकर (उम्र 49 वर्ष), पिता प्रभुलाल मीणा, निवासी बरखेड़ा उदा, थाना शामगढ़ के रूप में हुई है, जो गांव का सरपंच है। दूसरे आरोपी की पहचान मोहम्मद इस्लाम (उम्र 47 वर्ष), पिता मोहम्मद वसीम, निवासी प्रतापपुर जीवनसहाय, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तीसरे आरोपी का नाम सूर्य प्रकाश (उम्र 59 वर्ष), पिता कृष्ण सरूप गंगवार, निवासी सेंट्रल इस्टेट कॉलोनी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उनसे जब्त नकदी के स्रोतों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ा उदा के सरपंच भवानीशंकर मीणा के घर पर उत्तर प्रदेश से दो व्यक्ति आए हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति एक बिना नंबर की काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो कार में सवार होकर पहुंचे थे। गाड़ी को सरपंच के घर के पीछे बने बाड़े में छिपाकर खड़ा किया गया था। पुलिस को खबर मिली थी कि कार में आए लोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में शामिल हो सकते हैं और वे गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध कमाई की नकदी छिपाकर लाए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी। वहां स्कॉर्पियो कार के समीप तीन व्यक्ति खड़े मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।ये भी पढ़ें- सिंधिया परिवार संपत्ति विवाद: आरोपों के समर्थन में प्रतिमादेवी को पेश करने होंगे साक्ष्य, सुनवाई 29 अक्तूबर को पुलिस टीम तीनों व्यक्तियों और स्कॉर्पियो कार को शामगढ़ थाने ले आई। इसके बाद पुलिस ने थाने में एक मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी की सघन जांच करवाई। मैकेनिक के जरिये जब स्कॉर्पियो कार की अलग-अलग जगहों की चेकिंग की गई, तो उसमें बेहद शातिर तरीके से छिपाकर रखे गए नोटों के बंडल बरामद हुए। कार से कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपये जब्त किए गए। आरोपियों ने कार के भीतर नकदी छिपाने के लिए विशेष इंतजाम किए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनका यह प्रयास असफल हो गया।पुलिस की गिरफ्त में आए तीन आरोपियों में से दो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक स्थानीय ग्राम पंचायत का सरपंच है। हिरासत में लिए गए पहले आरोपी की पहचान भवानी शंकर (उम्र 49 वर्ष), पिता प्रभुलाल मीणा, निवासी बरखेड़ा उदा, थाना शामगढ़ के रूप में हुई है, जो गांव का सरपंच है। दूसरे आरोपी की पहचान मोहम्मद इस्लाम (उम्र 47 वर्ष), पिता मोहम्मद वसीम, निवासी प्रतापपुर जीवनसहाय, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तीसरे आरोपी का नाम सूर्य प्रकाश (उम्र 59 वर्ष), पिता कृष्ण सरूप गंगवार, निवासी सेंट्रल इस्टेट कॉलोनी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उनसे जब्त नकदी के स्रोतों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।

मंदसौर जिले में पुलिस ने बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो कार से 1 करोड़ 29 लाख रुपये की भारी नकदी जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में एक सरपंच और यूपी के दो समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि जब्त की गई यह राशि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हो सकती है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर शामगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम बरखेड़ा उदा में दबिश दी और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया।