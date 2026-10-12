शिवपुरी: दीपावली की तैयारियों के बीच दर्दनाक हादसा, लिपाई के लिए मिट्टी खोद रही युवती की कुएं में गिरने से मौत

जिले में दीपावली की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिनारा थाना क्षेत्र के छितीपुर गांव में घर की लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी खोद रही 18 वर्षीय सोनम जाटव की कुएं में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सोनम को कुएं से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। त्योहार की तैयारियों में जुटे परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।

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जानकारी के अनुसार छितीपुर गांव निवासी सोनम जाटव पुत्री सुरेश जाटव सुबह अपने खेत में बने कच्चे कुएं के पास मिट्टी खोद रही थी। बताया जा रहा है कि मिट्टी खोदने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। सोनम के कुएं में गिरने की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल उसे बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए। घटना की सूचना दिनारा पुलिस को भी दी गई। कुआं कच्चा होने और सोनम के अंदर फंसे होने के कारण उसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।ग्रामीणों ने करीब दो घंटे के प्रयास के बाद सोनम को कुएं से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर गांव में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। बेटी की मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया है कि सोनम की सगाई हो चुकी थी। परिवार दीपावली की तैयारियों में जुटा हुआ था और घर में त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल था लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियों को छीन लिया। जिस बेटी के साथ परिवार त्योहार की तैयारियां कर रहा था, उसकी अचानक मौत से परिजन सदमे में हैं।घटना के बाद दिनारा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने मर्ग कायम कर सोनम के शव का पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। दीपावली से पहले हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है।