उमरिया में गरमाई सियासत: युवा कांग्रेस का ऐलान, मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में दिखाएंगे काले झंडे

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिले में सियासी सरगर्मी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जिला युवा कांग्रेस ने आगामी 14 तारीख को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने का ऐलान किया है। युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट साझा कर अपने विरोध की मंशा जाहिर की है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

युवा कांग्रेस की ओर से साझा की गई पोस्ट में विरोध के तेवर साफ नजर आ रहे हैं। संगठन ने जनता की आवाज और अधिकारों की लड़ाई को अपना मुद्दा बताते हुए कहा है कि जनता की आवाज दबेगी नहीं और हक की लड़ाई रुकेगी नहीं। इस संदेश के जरिए युवा कांग्रेस ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक करते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन करने का संकेत दिया है।युवा कांग्रेस का यह ऐलान फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सामने आया है। संगठन ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने की बात कही है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में विरोध के पीछे के विशिष्ट मुद्दों, मांगों और कार्यक्रम की विस्तृत रणनीति का उल्लेख नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि युवा कांग्रेस किन प्रमुख मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराना चाहती है।राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान विरोध प्रदर्शन को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है। युवा कांग्रेस ने भी अपने संदेश के जरिए यह जताने की कोशिश की है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए तैयार है। अब इस घोषणा के बाद कार्यक्रम के दौरान संगठन की गतिविधियों पर नजर रहेगी।मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने के ऐलान के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कानून-व्यवस्था और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सतर्कता महत्वपूर्ण होगी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस घोषणा के संबंध में किसी कार्रवाई या आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।युवा कांग्रेस की इस घोषणा से जिले में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि 14 तारीख को संगठन अपने ऐलान के मुताबिक विरोध प्रदर्शन करता है या नहीं और इस मामले में प्रशासन की क्या भूमिका रहती है। फिलहाल फेसबुक पर की गई पोस्ट के जरिए युवा कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। संगठन का संदेश है कि वह जनता के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगामी कार्यक्रम के दौरान यह विरोध किस रूप में सामने आता है, इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर नजर रहेगी।