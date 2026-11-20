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ग्राम डैडरी निवासी राजवीर आदिवासी की 20 वर्षीय पत्नी ज्योति आदिवासी को शुक्रवार तड़के प्रसव पीड़ा शुरू हुई। स्थिति बिगड़ते देख परिवार के सदस्यों ने 108 आपातकालीन सेवा को तुरंत सूचित किया। ज्योति का मायका नरवर क्षेत्र के छितरी गांव में है और तीन वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। यह उसकी पहली डिलीवरी थी। जेठ महेंद्र आदिवासी ने बताया कि परिजनों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से बार-बार कॉल करके एंबुलेंस भेजने की गुहार लगाई। हर बार कॉल सेंटर से एंबुलेंस उपलब्ध न होने की बात कहकर सहायता देने से मना कर दिया गया। पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी जब कोई सरकारी वाहन नहीं पहुंचा, तो घर पर ही ज्योति का प्रसव हो गया।घर पर जन्म लेने के तुरंत बाद नवजात की उचित उपचार के अभाव में मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद प्रसूता की हालत भी तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन आनन-फानन में किराए की एक गाड़ी का इंतजाम करके सुबह 11 बजे ज्योति को लेकर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद ज्योति को मृत घोषित कर दिया। महेंद्र आदिवासी ने गांव की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन तो बना है, लेकिन वहां कोई आशा कार्यकर्ता तैनात नहीं है।मां और शिशु की मौत के इस दुखद मामले के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। 108 एंबुलेंस सेवा के जिला समन्वयक आनंद त्रिपाठी ने बताया कि जिन मोबाइल नंबरों से आपात स्थिति के लिए कॉल की गई थीं, उनकी कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषेश्वर ने भी मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।