शिवपुरी हादसा: बायपास पर ट्रक-ट्रैक्टर की भिड़ंत में युवक की मौत, दो घायल; आलू से भरा ट्रक पलटा

शिवपुरी बायपास पर शनिवार शाम हुए सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार उसके दो साथी घायल हो गए। तीनों युवक फसल कटाई के काम से गुना जा रहे थे। इसी दौरान परमजीत होटल के पास पीछे से आए आलू से भरे ट्रक ने उनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

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