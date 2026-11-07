शिवपुरी: दीपावली पर घर लौट रहे यात्रियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 100 यात्री थे सवार; हादसे के बाद ड्राइवर फरार

दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर लौट रहे यात्रियों की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गईं, जब शिवपुरी जिले में करीब 100 यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसा शनिवार अमोला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर हुआ। बस गुजरात के राजकोट से उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए करेरा स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पहुंचाया।

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हादसे के बाद बस में सवार यात्री सचिन कुमार ने ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन के मुताबिक, बस में सवार ज्यादातर यात्री दीपावली मनाने के लिए कानपुर जा रहे थे। करीब 1300 किलोमीटर के लंबे सफर के बावजूद बस में केवल एक ही ड्राइवर मौजूद था। यात्री का आरोप है कि हादसे से कुछ किलोमीटर पहले ड्राइवर ने एक होटल पर बस रोकी थी, जहां उसने शराब पी। इसके बाद दोबारा बस चलाते समय वह नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क पर पलट गई।



हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। अमोला थाना प्रभारी योगेंद्र सेंगर ने बताया कि बस ओवरलोड थी और दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस के अनुसार, किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर लंबी दूरी की बसों में ओवरलोडिंग, ड्राइवर की लापरवाही और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर 1300 किलोमीटर के सफर में एक ही ड्राइवर की तैनाती और शराब पीकर बस चलाने के आरोपों की जांच बेहद अहम हो गई है। अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होगा कि हादसे की असली वजह क्या थी और यात्रियों की जान जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदार कौन है।