शिवपुरी: पेट में बना ‘बालों का पहाड़’, 14 साल की बच्ची की हालत बिगड़ी तो ऑपरेशन में सामने आया चौंकाने वाला सच

शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने 14 वर्षीय किशोरी के पेट से 16×14 सेंटीमीटर का बालों का बड़ा गुच्छा (ट्राइकोबेज़ोआर) निकालकर उसकी जान बचाई। डॉक्टरों के मुताबिक यह गुच्छा पेट के करीब 90 प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ था और छोटी आंत तक पहुंच गया था। करीब तीन घंटे चली ओपन सर्जरी के बाद डॉक्टरों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक बाहर निकाला।

विज्ञापन