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शहडोल: पेड़ काटते समय मजदूर के ऊपर गिरा पेड़, मौके पर मौत; सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

Tue, 22 Sep 2026 05:32 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 05:32 PM IST
सार

शहडोल के बुढ़ार वन परिक्षेत्र के गोपालपुर बीट में पेड़ कटाई के दौरान पेड़ मजदूर के ऊपर गिर गया। हादसे में शाहपुर निवासी केशव प्रसाद की मौके पर मौत हो गई। मजदूरों ने सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने के आरोप लगाए। वन विभाग ने जांच के बाद जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की बात कही। 

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Tree falls on laborer while felling; dies on the spot; questions raised regarding safety measures.
मौके पर मौजूद पुलिस

विस्तार
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शहडोल जिले के बुढ़ार वन परिक्षेत्र के गोपालपुर बीट में वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कटाई के दौरान एक पेड़ अचानक मजदूर के ऊपर जा गिरा। हादसे में जैतपुर क्षेत्र के शाहपुर निवासी केशव प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद काम कर रहे अन्य मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई।

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जानकारी के अनुसार गोपालपुर में बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विक्रम कोल माइंस के लिए वन विभाग की भूमि पर मौजूद लिप्टिस के पेड़ों की कटाई कर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी काम में कई मजदूर लगाए गए थे। बताया गया कि केशव प्रसाद भी अन्य मजदूरों के साथ पेड़ काटने के काम में जुटा था। इसी दौरान कटाई किया जा रहा पेड़ अचानक उसकी ओर गिर गया। वह पेड़ की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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मजदूरों ने सुरक्षा को लेकर लगाए आरोप
हादसे के बाद मौके पर मौजूद मजदूर बहादुर अगरिया, रूप सहाय समेत अन्य ने काम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मजदूरों का आरोप है कि पेड़ कटाई जैसे जोखिम वाले काम के बावजूद उन्हें हेलमेट समेत जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। उनका यह भी कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के बिना मजदूरों से काम कराया जा रहा था। मजदूरों ने दिहाड़ी मजदूरी कम दिए जाने का आरोप भी लगाया है।

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी
वन परिक्षेत्र जैतपुर के एसडीओ वीरभद्र सिंह परिहार ने बताया कि वन विभाग की ओर से पेड़ कटाई का कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिरने से उसकी मौत की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही मौके पर पहुंची बुढार पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद अब वन भूमि पर चल रहे पेड़ कटाई के काम में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित मानकों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

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