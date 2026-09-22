शहडोल: पेड़ काटते समय मजदूर के ऊपर गिरा पेड़, मौके पर मौत; सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

शहडोल जिले के बुढ़ार वन परिक्षेत्र के गोपालपुर बीट में वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कटाई के दौरान एक पेड़ अचानक मजदूर के ऊपर जा गिरा। हादसे में जैतपुर क्षेत्र के शाहपुर निवासी केशव प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद काम कर रहे अन्य मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन