शिवपुरी: गणेश विसर्जन के बीच तालाब में डूबा 25 वर्षीय मूक-बधिर युवक, सुबह बेलों में फंसा मिला शव

शिवपुरी जिले के पोहरी में गणेश विसर्जन के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नानोरा गांव के तालाब में 25 वर्षीय मूक-बधिर युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक बुधवार रात शौच के लिए तालाब के दूसरे हिस्से की ओर गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरा। गुरुवार सुबह उसका शव तालाब में पानी के अंदर फैली बेलों के बीच फंसा हुआ मिला।

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