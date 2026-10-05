श्योपुर क्राइम: ऑनलाइन सामान का झांसा देकर युवक को बुलाया, रास्ते में कार में अपहरण कर ले गए बदमाश

श्योपुर जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह ऑनलाइन कारोबार करने वाले 22 वर्षीय युवक को कथित तौर पर कुछ लोगों ने साजिश के तहत अपने जाल में फंसाकर कार में बैठा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले ऑनलाइन सामान खरीदने के बहाने युवक से संपर्क किया और फिर अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू कर दी है।

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