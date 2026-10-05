हर्ष फायर फिर बना मुसीबत: जन्मोत्सव की खुशी में चला दी कट्टे से गोली, पास में खड़े किशोर को लगे छर्रे

दतिया जिले के उनाव थाना क्षेत्र के ग्राम कामद में बेटे के जन्म की खुशी में आयोजित कार्यक्रम उस समय चिंता में बदल गया, जब समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग की चपेट में एक किशोर आ गया। अचानक हुई फायरिंग से निकले छर्रे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र के दाहिने घुटने में जा लगे। घायल छात्र को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है।

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