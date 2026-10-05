फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Sheraton Hotel fined ₹2.5 lakh for packing wet waste in bags instead of composting it.

इंदौर: गीले कचरे से खाद बनाने के बजाए थैलियों में कर रखा था पैक, इंदौर की शेरेटन होटल पर ढाई लाख का जुर्माना

Mon, 05 Oct 2026 09:36 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 05 Oct 2026 09:36 PM IST
सार

इंदौर में बड़े होटल और रेस्त्रां अब सफाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर नगर निगम और प्रशासन के निशाने पर हैं। नियमों की अनदेखी और कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर नगर निगम ने बायपास स्थित पांच सितारा होटल शेरेटन पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
Indore: Sheraton Hotel fined ₹2.5 lakh for packing wet waste in bags instead of composting it.
इस तरह होटल में रखा था कचरा - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर में सफाई और दूषित खाद्य पदार्थों के मामले में बड़े होटल और रेस्त्रां अफसरों के निशाने पर हैं। कचरे का निपटान करने के बजाय उसे काली थैलियों में रखने और नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम ने शहर के पांच सितारा होटल शेरेटन पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन

 

सोमवार को नगर निगम की टीम बायपास स्थित होटल शेरेटन पहुंची। यहां अफसरों ने स्टाफ से पूछा कि कचरा प्रबंधन किस तरह किया जाता है। बड़े होटलों को लेकर नियम है कि गीले कचरे के लिए संयंत्र लगाना जरूरी है लेकिन होटल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

विज्ञापन



परिसर में गीले कचरे का निपटान करने वाली ओडब्ल्यूसी मशीन से गीले कचरे से खाद नहीं बनाई जा रही थी। इसके बजाय गीले कचरे को बड़ी काली थैलियों में भरकर रखा जा रहा था। होटल परिसर के एक हिस्से में 30 से ज्यादा थैलियां रखी गई थीं। अफसरों को शंका हुई कि गीले कचरे का निपटान गुपचुप तरीके से और कहीं किया जा रहा है। इसके बाद ढाई लाख रुपये का चालान काटा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशासन की टीम ने इंदौर के सयाजी होटल पर भी छापा मारा था। तब वेज और नॉनवेज एक स्थान पर पाया गया था। इसके बाद होटल का किचन सील कर दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed