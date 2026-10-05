रायसेन: फीस विवाद ने पकड़ा तूल, स्कूल गेट पर विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन; डीईओ ने पहुंचकर कराई परीक्षा

निजी स्कूल में फीस को लेकर उपजे विवाद ने सोमवार को उस समय तूल पकड़ लिया, जब कुछ छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोके जाने की शिकायत सामने आई। मामले की जानकारी मिलने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता स्कूल परिसर के बाहर पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक चले घटनाक्रम के बीच शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदन तिवारी ने स्थिति को संभालते हुए छात्रों को परीक्षा कक्ष में पहुंचाया।

विज्ञापन