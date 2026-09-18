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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sheopur: Kuno Celebrates 4 New Cheetah Cubs as India-Born KGP12 Gives Birth After Project Cheetah Turns 4

श्योपुर: कूनो में गूंजी किलकारी, मादा चीता ने जन्मे चार शावक, प्रोजेक्ट चीता की सालगिरह पर मिला तोहफा

Fri, 18 Sep 2026 03:36 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्योपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्योपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 18 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता के लिए खुशखबरी आई है। भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने चार शावकों को जन्म दिया है। यह खबर प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के अगले दिन सामने आई है।

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Sheopur: Kuno Celebrates 4 New Cheetah Cubs as India-Born KGP12 Gives Birth After Project Cheetah Turns 4
कूनो में गूंजी किलकारी, चार नए शावकों का जन्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारत में प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के एक दिन बाद कूनो नेशनल पार्क से एक और खुशखबरी सामने आई है। भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने कूनो में चार शावकों को जन्म दिया है। इस खबर के बाद प्रोजेक्ट चीता से जुड़े अधिकारियों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है।

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चार साल की यात्रा के बाद एक साथ चार नए शावकों का जन्म भारत में चीता संरक्षण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट के तहत भारत में चीतों की आबादी बढ़ाने और उनके संरक्षण की दिशा में एक और सकारात्मक संकेत है।
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चार साल, चार नई जिंदगियां
KGP12 के चार शावकों को प्रोजेक्ट चीता की यात्रा में उम्मीद और सफलता के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता भारत में ही पैदा हुई है। इससे कूनो में चीता आबादी के प्राकृतिक रूप से बढ़ने की उम्मीदों को भी बल मिला है। प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के अगले दिन सामने आई इस खबर को कूनो और प्रोजेक्ट चीता से जुड़े लोगों के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रोजेक्ट चीता परिवार की ओर से इस उपलब्धि पर कूनो और प्रोजेक्ट चीता से जुड़े पूरे दल को बधाई दी गई है। चार नए शावकों के जन्म को भारत में चीता संरक्षण की यात्रा में उम्मीद, मजबूती और आगे बढ़ते प्रयासों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

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