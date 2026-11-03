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मृतक की पहचान संदीप बैगा पिता भैयालाल बैगा (28) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक संदीप सोमवार शाम करीब 5 बजे करबला घाट पुल के नीचे मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पानी में गिरते देखा। प्रत्यक्षदर्शियों ने आशंका जताई कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाया और पानी में डूब गया। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को नगर पालिका के शव वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार पहुंचाया। समाचार लिखे जाने तक शव अस्पताल में रखा था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।हादसे के बाद परिवार से जुड़ी पुरानी घटनाओं की भी चर्चा होने लगी। बताया जा रहा है कि जिस करबला घाट पर संदीप की डूबने से मौत हुई, उसी स्थान पर पूर्व में उसके बड़े पिता की भी पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। वहीं संदीप के पिता की जान भी चचाई बांध में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से गई थी। एक ही परिवार में पानी में डूबने से हुई इन घटनाओं ने गांव में शोक का माहौल और गहरा कर दिया है।