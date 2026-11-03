फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Betul News ›   Betul: Patwari Dies in Late-Night Road Accident While Returning Home, Police Probe On

बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा: ड्यूटी पूरी करके घर लौट रहे पटवारी की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

Tue, 03 Nov 2026 12:20 PM IST
बैतूल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल Published by: बैतूल ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2026 12:20 PM IST
सार

चोपना से ड्यूटी पूरी कर बड़ोरा स्थित अपने घर लौट रहे पटवारी की खमलापुर पुल के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना मिलने पर एक महिला पटवारी उन्हें अपनी निजी कार से जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
Betul: Patwari Dies in Late-Night Road Accident While Returning Home, Police Probe On
सड़क हादसे में पटवारी की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सोमवार देर रात रानीपुर थाना क्षेत्र के खमलापुर पुल के पास हुए सड़क हादसे में एक पटवारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान कमलेश धुर्वे के रूप में हुई है, जो घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के चोपना क्षेत्र में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। वे ड्यूटी पूरी कर चोपना से बैतूल स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन


महिला पटवारी ने निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल
जानकारी के अनुसार कमलेश धुर्वे सोमवार रात चोपना में अपना काम खत्म करने के बाद बैतूल के बड़ोरा स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान खमलापुर हनुमान डोल के पास ये सड़क हादसा हो गया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि वे बुरी तरह घायल हो गए और सड़क पर पड़े रहे। राहगीरों से हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय महिला पटवारी मौके पर पहुंचीं और घायल कमलेश को अपनी निजी कार से तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: भोपाल में आज: कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा, सफाईकर्मियों का प्रदर्शन और डीएसपी की दीक्षांत परेड
विज्ञापन
विज्ञापन


सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह अज्ञात वाहन की टक्कर या सड़क पर वाहन से संतुलन बिगड़ना हो सकती है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि हादसे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

अस्पताल पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
कमलेश धुर्वे की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों के साथ पटवारी संघ के सदस्य भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। एसडीएम और तहसीलदार ने भी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। साथियों के मुताबिक कमलेश धुर्वे मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी असमय मौत से परिवार में शोक का माहौल है। वहीं राजस्व विभाग और पटवारी संघ के सदस्यों ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed