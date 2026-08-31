शहडोल: चेक बाउंस मामले में सजा काट रही महिला की मौत, सुबह अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान गई जान

शहडोल जिला जेल में बंद 64 वर्षीय महिला की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला चेक बाउंस के एक मामले में एक साल की सजा काट रही थी। सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।

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