फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bandhavgarh Safari: BS-2, BS-3 Gypsies May Face Entry Ban

उमरिया: एक अक्तूबर से खुलेगा बांधवगढ़ का कोर एरिया, BS-2 और BS-3 जिप्सियों पर प्रवेश की तैयारी

Sat, 19 Sep 2026 03:10 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1 अक्तूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। नए सत्र से पहले जिप्सियों के दस्तावेज और वाहनों की जांच की जा रही है। प्रबंधन के अनुसार BS-2 और BS-3 मानक वाले वाहनों को पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

विज्ञापन
Bandhavgarh Safari: BS-2, BS-3 Gypsies May Face Entry Ban
बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उमरिया मानसून के दौरान पर्यटन के लिए बंद रहने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1 अक्तूबर से पर्यटकों के लिए फिर खुलने जा रहा है। नए पर्यटन सत्र को लेकर पार्क प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्यटकों को जंगल सफारी कराने वाली जिप्सियों के साथ गाइड और अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच वाहनों के मानकों को लेकर प्रबंधन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

विज्ञापन


प्रबंधन के अनुसार, पर्यटन क्षेत्र में BS-2 और BS-3 मानक वाले वाहनों को प्रवेश नहीं देने की तैयारी है। इसके लिए जिप्सी संचालकों से वाहनों के आवश्यक दस्तावेज मंगवाकर उनकी जांच की जा रही है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ वाहनों की स्थिति और निर्धारित मानकों की भी पड़ताल की जा रही है।
विज्ञापन


पर्यटन शुरू होने से पहले वाहनों की जांच
क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि 1 अक्तूबर से बांधवगढ़ के कोर एरिया में पर्यटन शुरू किया जाएगा। इससे पहले पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश करने वाली जिप्सियों के दस्तावेज और वाहनों की स्थिति की जांच की जा रही है। प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए ही वाहनों को पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। वाहनों की जांच की प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन जिप्सियों को आगामी पर्यटन सत्र में सफारी संचालन की अनुमति मिलेगी। ऐसे में जिप्सी संचालकों के लिए वाहन के जरूरी दस्तावेज और निर्धारित मानकों को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: इंदौर में ट्रैफिक के बीच फंसा राहुल का काफिला, 10 मिनट तक रुके; कार के पास जुटी भीड़


गाइड और सफारी व्यवस्था भी तैयार
कोर एरिया खुलने से पहले पार्क प्रबंधन गाइड व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने में जुटा है। पर्यटकों को जंगल और वन्यजीवों की जानकारी उपलब्ध कराने वाले गाइडों की तैयारी के साथ सफारी संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। बांधवगढ़ में हर पर्यटन सत्र में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में नए सत्र के लिए पार्क प्रबंधन के सामने सुरक्षित और व्यवस्थित पर्यटन संचालन की जिम्मेदारी होगी। जिप्सियों की जांच इसी तैयारी का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है।

1 अक्तूबर से फिर गूंजेगी जंगल सफारी की आवाज
मानसून के दौरान बंद रहने के बाद अब बांधवगढ़ के जंगल एक बार फिर पर्यटकों के लिए तैयार हो रहे हैं। 1 अक्तूबर से कोर एरिया में सफारी शुरू होने के साथ पार्क में पर्यटन गतिविधियां दोबारा गति पकड़ेंगी। हालांकि, इस बार जिप्सियों के प्रवेश को लेकर वाहन मानकों की जांच महत्वपूर्ण रहेगी। प्रबंधन द्वारा की जा रही जांच के बाद ही तय होगा कि कौन से वाहन नए पर्यटन सत्र में जंगल सफारी के लिए पात्र होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed