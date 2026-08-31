इंदौर: विजय थलपति की सेवा संस्था का प्रतिनिधि बनकर ठगी, इंदौर में कई लोगों से हजारों रुपये ऐंठे

शहर में ठगी का एक नया मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति की सेवा संस्था से जुड़ा प्रतिनिधि बताकर लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा दिया। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आरोपी ने फरियादियों से हजारों रुपये जमा करा लिए। मामले में तीन से चार लोगों ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत की है।

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