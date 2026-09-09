इंदौरः सड़कों पर उतरी ‘पापा की परी’, सीख रही ट्रैफिक के नियम, जनता को भी सिखाएगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंदौर के क्षितिज पंवार मुंबई में स्थापित अभिनेता हैं और पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड एवं विज्ञापन जगत में सक्रिय हैं, लेकिन इंदौर और आसपास के स्थानीय कलाकारों को बेहतर मंच और अवसर देने के उद्देश्य से उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए इंदौर को ही चुना। इस प्रोजेक्ट को मुंबई के Everybody's production एव इंदौर के OIC Studio के तत्वाधान में बनाया जा रहा है, जिसमें इंदौर प्रशासन व यातायात विभाग का सहयोग रहा |क्षितिज का मानना है कि मनोरंजन के माध्यम से दिया गया यह संदेश, माता पिता द्वारा बच्चों को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए सचेत करेगा,इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए इस शूट में मुख्य कलाकार क्षितिज पंवार, त्रिशा सैनी, सोनिया मालवीय, ऋषभ राज और सागर शिंदे सहित लगभग 35 कलाकारों ने अपना योगदान दिया। इनमें कई कलाकार पहले भी बॉलीवुड फिल्मों और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह भी है कि इसमें स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने पर विशेष जोर दिया गया है। इंदौर और आसपास के कलाकारों की भागीदारी से यह प्रोजेक्ट शहर की उभरती हुई प्रतिभाओं के लिए भी एक नया मंच बनकर सामने आया है।क्षितिज ने कहा इंदौर अपनी कला, संस्कृति और खूबसूरत लोकेशन्स के लिए पहले से ही पहचान रखता है। यदि इसी तरह शहर में मनोरंजन के साथ सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग होती रही, तो इंदौर आने वाले समय में बॉलीवुड शूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन और हब बन सकता है।