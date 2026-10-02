पिता-पुत्र का खूनी विवाद: कुल्हाड़ी मारकर ले ली बेटे की जान, खेत में काम के दौरान बहस हुई तो गर्दन पर किया वार

शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोठिया में शुक्रवार शाम पिता-पुत्र के बीच चल रहा विवाद खूनी वारदात में बदल गया। खेत में काम करने के दौरान हुए विवाद में पिता ने अपने 28 वर्षीय बेटे पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गले पर गंभीर वार लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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