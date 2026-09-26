शहडोल: बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे थे रुपये, चोर ने घर में घुसकर उड़ाए; कुछ घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा

बुढार थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के घर से बेटी की शादी के लिए जुटाकर रखे करीब 80 हजार रुपये और चांदी के जेवर चोरी होने के मामले का पुलिस ने महज कुछ घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए 61 हजार रुपये नकद और चांदी के सामान समेत करीब 80 हजार रुपये का मशरूका बरामद किया है। आरोपी की पहचान अनूपपुर जिले के अलवार निवासी 18 वर्षीय सुनील सिंह गोंड के रूप में हुई है।

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