शहडोल पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल: 29 पुलिसकर्मियों के तबादले, तीन दिन में ज्वाइन करने के निर्देश

जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने 29 पुलिसकर्मियों के अस्थायी तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को अलग-अलग थानों में पदस्थ किया गया है। संबंधित पुलिसकर्मियों को तीन दिन के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर आमद देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में ज्वाइन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक मोतीलाल सोनवानी को कोतवाली से देवलोंद थाना भेजा गया है। गोविंदराम भगत को रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ओ एम शाखा और एहसान खान को शिकायत शाखा में पदस्थ किया गया है। इसी तरह सहायक उपनिरीक्षक अजमेर सिंह को अमलाई से जयसिंहनगर, चमरु सिंह को अमलाई से सीधी, अशोक सेन को रक्षित केंद्र से यातायात थाना, मदन सिंह पटले को पपौंध से अमलाई में पदस्थ किया गया है। आशा सिंह को रक्षित केंद्र से सोहागपुर, राजेश बंसकार को रक्षित केंद्र से यातायात, गंगा प्रसाद बंसल को रक्षित केंद्र से ब्यौहारी, मोहम्मद सफी को रक्षित केंद्र से सीधी और भैरव सिंह को रक्षित केंद्र से सोहागपुर भेजा गया है।प्रधान आरक्षक सुखेंद्र त्रिपाठी को पपौंध से देवलोंद, विनय त्रिपाठी को रक्षित केंद्र से गोहपारू, ध्रुवेंद्र सिंह और बिलाल खान को ब्यौहारी से सोहागपुर, रामजी गौतम को ब्यौहारी से अमलाई, रामनिवास पाण्डेय को यातायात से ब्यौहारी और उमेश तिवारी को सोहागपुर से ब्यौहारी अरविंद पयासी को पपौंध से डीएसवी भेजा गया है। इसके अलावा राजेन्द्र सिंह को रक्षित केंद्र से ब्यौहारी, जीवनलाल चौधरी और सुनील शर्मा को रक्षित केंद्र से जयसिंहनगर तथा शोभनाथ यादव को जैतपुर से ब्यौहारी पदस्थ किया गया है।आरक्षक स्तर पर सुदीप मिश्रा को सोहागपुर से कोतवाली, उदयपाल सिंह को झींक बिजुरी चौकी से अमलाई, संजय सिंह परिहार को सोहागपुर से सीधी, राजेश कुमार को कोतवाली से यातायात और लोकेश कुमार राठौर को अमलाई से यातायात थाना भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित थाना प्रभारी और रक्षित निरीक्षक स्थानांतरित कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापना पर रवाना करना सुनिश्चित करें।