भोपाल से दिल्ली जाने वाली शान-ए-भोपाल आज रद्द: राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

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भोपाल के यात्रियों के लिए सबसे अहम बदलाव शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस के निरस्त होने का है। ट्रेन संख्या 12155 रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। इसके रद्द होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन या परिवहन का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा ट्रेन संख्या 22221 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी शुक्रवार को अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना नहीं होगी। यह ट्रेन भोपाल होकर गुजरती है, इसलिए इससे सफर करने वाले यात्रियों को भी अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है।पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली तीन ट्रेनें भी 9 अक्टूबर को रद्द रहेंगी। इनमें ट्रेन संख्या 22181, 12189 और 12121 शामिल हैं। इसके अलावा कोटा से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन संख्या 12059 को 10 अक्टूबर के लिए निरस्त किया गया है।रेलवे की योजना के तहत दिल्ली पहुंचने वाली संबंधित ट्रेनों को रास्ते में रोकने के बजाय उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द किया जा रहा है। इससे यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति जानना जरूरी हो गया है।दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद के मुताबिक, प्रदर्शन के संबंध में सूचना 7 अक्टूबर को दी गई थी, जबकि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। एहतियाती इंतजामों के तहत 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखने और 10 निरोध केंद्र बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने के पीछे प्रदर्शन को सीधे कारण बताने के बजाय नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के आसपास सड़क यातायात बाधित होने की आशंका का हवाला दिया है। यात्रियों को सलाह है कि टिकट बुक होने के बावजूद यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना या ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी न हो।12155 शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस: रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन, 9 अक्टूबर को रद्द।22221 राजधानी एक्सप्रेस: मुंबई-हजरत निजामुद्दीन, 9 अक्टूबर को शुरुआती स्टेशन से रद्द।22181, 12189 और 12121: जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन, 9 अक्टूबर को रद्द।12059: कोटा-हजरत निजामुद्दीन, 10 अक्टूबर को रद्द।