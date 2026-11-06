शहडोल क्राइम: स्कूल जा रही छात्रा को चाकू की नोक पर अगवा कर मंदिर के पीछे ले गया किशोर, छेड़छाड़ और मारपीट की

सोहागपुर थाना क्षेत्र के क्षीरसागर इलाके में स्कूल जा रही एक छात्रा को चाकू की नोक पर अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक किशोर ने रास्ते में छात्रा को रोककर चाकू दिखाया और जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद वह उसे मंदिर के पीछे ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।

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