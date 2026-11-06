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शहडोल क्राइम: स्कूल जा रही छात्रा को चाकू की नोक पर अगवा कर मंदिर के पीछे ले गया किशोर, छेड़छाड़ और मारपीट की

Fri, 06 Nov 2026 03:39 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 03:39 PM IST
सार

सोहागपुर के क्षीरसागर इलाके में स्कूल जा रही छात्रा को चाकू दिखाकर अगवा करने और छेड़छाड़ व मारपीट का मामला सामने आया है। मंदिर के पीछे छात्रा की चीख सुनकर पुजारी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद आरोपी भाग गया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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teenager abducted school-going girl knifepoint, took her behind temple, subjected her to molestation
सोहागपुर की घटना।

विस्तार
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सोहागपुर थाना क्षेत्र के क्षीरसागर इलाके में स्कूल जा रही एक छात्रा को चाकू की नोक पर अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक किशोर ने रास्ते में छात्रा को रोककर चाकू दिखाया और जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद वह उसे मंदिर के पीछे ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।

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पीड़िता के मुताबिक, वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी किशोर मिल गया। उसने चाकू की नोक पर उसे डराया-धमकाया और जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर मंदिर के पीछे ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी ने धमकाया कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।
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पुजारी ने पहुंचकर किया बीच-बचाव
मंदिर के पीछे से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पुजारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रा को आरोपी के चंगुल से बचाने के लिए बीच-बचाव किया। पुजारी को मौके पर आता देख आरोपी वहां से भाग निकला। इसके बाद पुजारी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता अपने परिजनों और मंदिर के पुजारी के साथ सोहागपुर थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला
शिकायत के आधार पर सोहागपुर पुलिस ने आरोपी किशोर के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

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