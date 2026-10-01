सीहोर: मां-बाप ने जिंदगी दी, बच्चों ने वृद्धाश्रम! विधायक राय बोले- ऐसी औलादों को मिले कड़ी सजा, लिस्ट मांगी

जिन हाथों ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन माता-पिता ने अपनी खुशियां त्यागकर बच्चों का भविष्य संवारा, जीवन के उसी पड़ाव पर यदि उन्हें अपनों का सहारा न मिले तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर सैकड़ा खेड़ी स्थित संकल्प वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में यही संवेदनशील मुद्दा प्रमुखता से उठा। विधायक सुदेश राय ने बुजुर्ग मां-बाप को प्रताड़ित करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

विज्ञापन